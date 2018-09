Actor Renato Bonifaz negó ser la persona que grabó a Manuel Liendo Rázuri

Durante una entrevista en un conocido programa, Manuel Liendo Rázuri, el sujeto que se hizo conocido por protagonizar un violento accionar en San Isidro, donde insultó, escupió y amedrentó con un arma de fuego a un conductor que le reclamó una falta de tránsito, afirmó que la persona que lo grabó fue el actor Renato Bonifaz, quien ante la grave acusación, negó serlo.

“No tengo idea quién ha grabado, no sé de dónde ha salido esa información, no sé de dónde el señor alude que es mi cara o que me ha visto (…)”, expresó.

Asimismo, Bonifaz presume que se trataría de una confusión, debido a que el mismo día que se produjo este hecho, él publicó una serie de vídeos en sus redes sociales, donde se quejaba de los trámites burocráticos que un ciudadano debe afrontar en una delegación policial.

"Me preguntó ¿por qué hacer trámites en una comisaría, trámites notariales, trámites en general de cualquier tipo, deben ser tan burocráticos? Y nunca hay alguien que te diga información exacta de lo que debes hacer, por eso tienes que regresar 20 veces", indicó en una de sus publicaciones.

De otro lado, también se pronunció sobre Luis Alfonso Morey, abogado de la persona que registró aquel momento y quien no descartó que Renato Bonifaz sea su patrocinado. "No sale a decir que no soy yo. Deja a entrever que es probable que sea yo, algo que me parece un poquito irresponsable de su parte", señaló.

Finalmente el actor hizo un llamado a Liendo Rázuri para que se rectifique. "Es totalmente deplorable lo que ha pasado en esa situación, entonces yo lo único que quiero es no tener que estar ligado a absolutamente nada que ver con esto", manifestó.