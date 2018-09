Reapareció sujeto que amenazó con arma de fuego a otro conductor

Manuel Liendo Rázuri es el hombre que en los últimos días ha generado diversas reacciones en las redes sociales luego de protagonizar una escena violenta el pasado viernes 21, cuando fue increpado por un conductor por haber ingresado con su vehículo a una vía contraria. Ante ello, no se quedaría de callado e insultaría, escupiría y hasta amenazaría con un arma de fuego a la persona que le reclamó su accionar.

Tras lo ocurrido, poco o nada se sabía de esta persona de 70 años de edad, hasta que durante la presente semana hizo su reaparición en varios medios de comunicación para brindar sus descargos. Al ser consultado sobre la identidad del otro chófer que lo grabó, dio a entrever que se trataría de un conocido actor.

“Yo ya sé quién es, ya sé quién es. Cuando acabó el incidente él se metió al hotel Westin, le apunté la placa, le tomé una foto, pero eso no lo quiero hablar hasta que sea el 28”, comentó.

Además, Liendo Rázuri, manifestó que el ciudadano que lo registró en un vídeo, solo captó el momento de su airada reacción, mas no la supuesta provocación previa.

“Este señor me faltó y a una persona hay que respetarla. Me paré al lado de él, me metí contra el tráfico inconscientemente, siguiendo a otros carros. Este señor me esperó, bajó la ventana, ah ya vez, ¿por qué vas bien enchaquetado?¿por qué tienes pinta de Playboy? (…). Siguió y siguió, pero no me filmaba”, indicó.

Posteriormente, el incidente llegaría a un nivel más álgido y sería el que todos conocerían en redes sociales. De otro lado, no se arrepintió de haber amenazado con su arma, pues alude que se sintió atemorizado.

Finalmente Manuel Liendo pidió las disculpas del caso ante los medios de comunicación y reconoció que su accionar no fue la forma más correcta. Además, trascendió que él fue citado por la comisaría de San Isidro para que rinda su manifestación este viernes 28 de septiembre.

Por su parte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones también se pronunció por lo ocurrido e instó a este hombre de 70 años para que pase por una nueva evaluación médica y psicológica en un plazo de cinco días. En caso de no hacerlo las autoridades le suspenderán su licencia de conducir.