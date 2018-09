Empresa de gerente inmerso en choque se hará cargo del seguro

El pasado jueves 20 de septiembre una mujer identificada como Zarella Sierra se vio inmersa en un choque, cuando el auto que manejaba fue impactado en la zona posterior por el vehículo de Mario Campodónico, quien es el gerente general de Cencosud, en el cruce de la avenida José Gálvez con Bajada Balta, en Miraflores.

Tras lo ocurrido, ella terminó con una fuerte lesión en el cuello e intentó llegar a un acuerdo con la otra persona, sin embargo, afirma que tuvo una actitud prepotente y que se negó a pagarle 400 soles para la reparación de su carro.

Posteriormente Sierra haría pública la denuncia a través de redes sociales, donde se haría viral y logrando de esta manera que Campodónico le ofreciera las disculpas correspondientes.

Asimismo, la empresa a la cual representa se pronunciaría con un comunicado, en el que afirman que “su seguro procederá a dar cobertura a todos los daños ocasionados”.

“La única comunicación que he tenido con Cencosud (…), de menos de un minuto, me llamó un asesor que ni siquiera recuerdo el nombre que me dijo: Nos comunicamos para informarle que con respecto al choque, nosotros ya hemos procedido a activar el seguro”, mencionó.

Finalmente Zarella, quien se encuentra sin poder trabajar por el incidente, espera que Mario Campodónico se disculpe personalmente y deje de hacerlo vía redes sociales.