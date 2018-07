Martha Chuquipiondo denunció a chófer que impactó la unidad que conducía

Martha Chuquipiondo o también llamada ‘Mujer Boa’, salvó nuevamente de morir tras sufrir un accidente de tránsito por las calles de Pueblo Libre. El hecho se produjo cuando el vehículo que conducía sufrió fue impactado por otro cuando se encontraba a la espera del cambio de la luz roja del semáforo.

“Seis y media de la mañana yo me dirigía a recoger a mi primer pasajero, como trabajo de Uber y perdí el conocmiento. Gracias a Dios estuve con la correa de seguridad. Y de atrás vino el tipo a toda velocidad, más la pista mojada, me ha chocado. Sentí que me moría”, indicó la afectada.

En tanto el chofer que causó el accidente fue identificado como Carlos Arturo Postigo Armaza, quien acabó siendo trasladado a la comisaría del sector para las investigaciones del caso. Por su parte, un testigo cuestionó que esta persona no reaccionara para auxiliar a los perjudicados.

Posteriormente Chuquipiondo fue atendidas por especialistas de la salud y acudió a la delegación policial para formalizar la denuncia contra el chófer infractor por lesiones.

Como se recuerda la ‘Mujer Boa’ anteriormente ha sobrevivido a dos accidentes aéreos. La primera se produjo en 1997 cuando la aeronave que la trasladaba se estrelló antes de aterrizar en Piura y tiempo después en un avión que cubría una ruta hacia Loreto, donde perecieron más de 70 personas.