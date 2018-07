Informe 24: conductores no ceden el paso a las ambulancias ante una emergencia

Un equipo de “Informe 24” salió a las calles de Lima para acompañar a una ambulancia del SAMU (Sistema de Atención Móvil de Urgencias). Durante el recorrido no solo pudo comprobar lo importante que es la rapidez en estas unidades para atender situaciones críticas de salud, sino también una serie de problemas que deben afrontar a diario.

Uno de esos primeros inconvenientes es el tráfico de la capital, el cual dificulta el trabajo de los especialistas, pero a esto se suma la falta de educación vial. Por más que suena la sirena de la unidad, varios conductores se hacen de los oídos sordos y omiten ceder el paso que corresponde.

Si bien el reglamento de tránsito especifica que se debe dar prioridad a las ambulancias con sus señales encendidas, la realidad que se presenta es otra y muestra una falta de humanidad que se da a conocer en el momento que salen a las calles.

Actualmente el SAMU cuenta con una flota de 22 vehículos distribuidos en diversos puntos de Lima, las mismas que se encuentran listas para atender las emergencias que llegan a su central telefónica.

En esta problemática los chóferes no son los únicos, aquí también juegan un rol importante los policías de tránsito, quienes deberían apoyar el desplazamiento del vehículo, pero allí se comprobó que un agente literalmente ignoró al carro en emergencia, a tal punto de cubrirse las orejas para no escuchar el sonido que este genera.

“Lo único que me embarga es la impotencia de no poder llegar al lugar. Saber que voy a llegar y que quizás , en muchas situaciones nos ha pasado, que son pacientes que fallecen, que no pudimos darles la primera atención. No porque no queramos, sino que lamentablemente el tráfico de Lima, las situaciones adversas y la gente que no respeta las indicaciones de tránsito, ante ello no podemos hacer nada” manifestó la doctora Diana Gómez Hidalgo, personal de SAMU.

Otros problemas que estos trabajadores de la salud también deben afrontar son los huecos en la pista, vías sin asfaltar, pero también las rejas que cierran el paso en varias urbanizaciones capitalinas, los cuales incrementa las demoras en atender situaciones de alto riesgo. Si por esto no fuera poco, las falsas llamadas a la central telefónica es un dolor de cabeza que se suma a este listado. Finalmente la solución a estos problemas no solo está en las autoridades, sino en nosotros como ciudadanos que debemos saber ponernos en el lugar de esas personas que realmente necesitan de estas ambulancias y respetar las normas viales.