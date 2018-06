La Molina: vecinos de Musa viven aterrados por constantes asaltos

Hartos de los constantes robos y asaltos, los vecinos de Musa, en La Molina, salieron a protestar a las calles por la falta de seguridad en su zona.

En las imágenes se muestra a unos sujetos que acorralan a una madre de familia y violentamente la despojan del bolso que lleva y de su celular, luego huyen y en su camino realizan más atracos. Este registro fue captado por una cámara de seguridad obtenida por los vecinos y no por el municipio.

Los vecinos afirman que la cámara de seguridad de la municipalidad no funciona y que la única caseta está abandonada, algo que el municipio ha desmentido alegando que la cámara si funciona y que la caseta es para “estar un momento y salir a hacer patrullaje, no para estar sentado”, afirmó Juan Augusto Loayza, subgerente de serenazgo de La Molina. Aunque los vecinos alegan que no hay patrullaje ni vigilancia en la zona.