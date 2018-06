Encuentran a ciudadano argentino perdido hace 15 años

Hace pocos días se dio a conocer a través de las redes sociales sobre el caso de un ciudadano argentino que había reportado como desaparecido desde el año 2003 y que fue encontrado por una mujer identificada como Florence Arce, en el distrito de San Borja.

El joven, quien se encontraba en malas condiciones, responde al nombre de Ariel Nacer y hasta lo poco que se sabe, él había escapado de la ciudad de Chincha, en Ica, con destino a la capital, luego de sufrir una serie de maltrato por parte de Angelino Canelo, un transexual peruano que viajó a Argentina para trabajar como estilista y cuando decidió retornar al país, vino junto al muchacho extranjero que en ese momento tenía la edad de 12 años, según la poca información que pudo recopilar.

Por su parte, Florence Arce, narró cómo fue el día en que se topó con Ariel. “Salí de una reunión, me lo encontré y no pude dejar de quitarle la mirada. Me imaginé que era un chico con problemas mentales y que su familia lo estaba buscando, hasta que le sentí el acento argentino y es ahí que me preocupé más fuerte”, precisó.

Tras ello, decidió ayudarlo y trasladarlo a la comisaría de San Borja, donde los agentes policiales no dudaron en apoyar el caso. Posteriormente, ella se pone en contacto con el consulado de Argentina, sin embargo, la respuesta no fue la que esperaba. “Cuando llegué al consulado sentí un fastidio, de que de repente les estaba llevando un problema. La cónsul le preguntó cosas que no podía contestar. Él tiene que tomar la decisión si quiere regresar a Argentina o no y le dije ¿cómo va a tomar él esa decisión?”, afirmó.

Mientras tanto la embajada del país albiceleste se pronunció a través de un comunicado sobre este caso, señalando que la situación de Ariel todavía es delicada y que se está coordinando con el Consulado General retornarlo con su familia.