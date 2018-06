Madre de familia se lanza de mototaxi durante asalto

Continúa la delincuencia en la capital. Una mujer, identificada como Ana María Mondragón, tuvo que arrojarse de una mototaxi en movimiento para evitar ser acuchillada. El hecho ocurrió en la zona C del distrito de Huaycán.

Según explicó la agraviada, quien terminó con severas lesiones en las rodillas, ella gritó para pedir ayuda, pero al no recibir respuesta tuvo que saltar para sobrevivir. "Abrí la puerta y me tire al piso con la moto en marcha porque esta no paraba para nada", dijo.

Cabe señalar que pese al reclamo de los testigos y el testimonio de la madre de familia agraviada, las autoridades de la comisaría de Huaycán registraron el hecho como un accidente de transporte.