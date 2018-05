Lima Metropolitana cuenta con solo 21 fiscalías para casos de violencia familiar

Autoridades insuficientes. El 30% de casos de intento de feminicidio ocurren en la capital, pero en Lima Metropolitana solo existen 21 Fiscalías de Familia y 53 Fiscalías Penales para atender a 10 millones de habitantes.

La fiscal de familia, Leticia Silva, aclaró que la Fiscalía ya no puede actuar legalmente en casos de violencia contra la mujer. “Desde el 24 de noviembre del 2015 ya no tiene facultades para emitir medidas de protección a las víctimas. La Ley N° 30364 no nos da esas competencias. No se trata de decir que el Ministerio Público es culpable de las muertes”.

Si la Fiscalía de Familia no puede atender estos casos, es un fiscal penal quien debe tomar parte. Cuando no existe flagrancia delictiva una medida de protección puede tomar hasta 72 horas, tiempo suficiente para consumar un feminicidio.