VES: detienen a venezolana por acuchillar a su pareja

Una mujer de nacionalidad venezolana, llamada Rosalba Urdaneta Gamero, fue acusada de acuchillar en el brazo y espalda a su ex pareja, también de la misma nacionalidad, por razones que aún se desconocen.

Según informan, el ataque sucedió cuando el hombre fue a visitar a su hijo de dos años en el cuarto que su ex pareja alquilaba. “Fui a visitar a mi hijo y me ha negado el permiso para verlo en ese caso, es entonces cuando ella me incita que la deje de molestar, tanto a ella como a mi hijo, pero yo cedo”, precisó el atacado.

Por su parte, la Policía aseguró que la pareja se encontraba separada y que tenían problemas de agresión desde hace varios meses. Ahora el caso se encuentra en manos de la Fiscalía Penal Permanente de Lima Sur.