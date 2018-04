Dictan 9 meses de prisión preventiva contra victimario de Eyvi Ágreda

El Ministerio Público dictó nueve meses de prisión preventiva contra Carlos Hualpa Vacas, el hombre que confesó haber prendido fuego a Eyvi Ágreda, cuando esta se movilizaba en un bus de transporte público en el distrito de Miraflores.

El pedido fue realizado por el titular de la 2° Fiscalía Provincial Penal de Miraflores, Humberto Ruiz Peralta , quien acusa a Hualpa Vacas del delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de Eyvi Ágreda.

Él acusado dijo estar arrepentido y añadió: “Es algo que no se debe hacer y si tiene que caerme todo el peso encima, lo acepto. Y si me dan 20 o 30 años lo asumo porque es lo correcto. A mí tampoco me gustaría que le hagan a un familiar mío”.

Durante su intervención el agresor de Eyvi Ágreda expresó sus disculpas con la familia de ella. “Le pido perdón a la familia y si hubiera forma de poder ayudarla, lo haría, pero realmente en estas circunstancias no lo puedo hacer”.