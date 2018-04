Miraflores: abogado de sujeto acusado de prender fuego a mujer se presenta en Depincri

El abogado penalista Mario Arribas Chimpen se presentó en la sede de la Depincri en Miraflores para entrevistarse con el detenido y presunto autor del intento de feminicidio contra Eyvi Ágreda, identificado como Carlos Javier Hualpa Vacas de 37 años. “Yo he sido contratado y he venido a conferenciar con mi patrocinado, pero no se me deja entrevistarme con él aún” indicó el hombre de leyes.

Como se sabe el agresor subió a la misma unidad de transporte en la que iba su víctima y le roció un líquido inflamable para luego con un fósforo prenderla en llamas. Producto de este brutal ataque otras 10 personas resultaron heridas debido al fuego.

Cabe señalar que tras su captura, Hualpa Vacas entró en contradicciones en su testimonio cuando le preguntaron sobre la quemadura que presenta en su brazo izquierdo y sobre su relación con la víctima.