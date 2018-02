Hinchas lamentan la partida de Daniel Peredo

Sus seguidores no pueden creer que ya no escucharán su voz, sobre todo sus emotivas narraciones cuando jugaba la selección peruana, de la que era un gran hincha. “Yo sé que ahora nada va a ser igual, no va haber un comentarista con su voz, nadie que se iguale a él con su carisma, con su alegría”, dice una joven hincha de Peredo.

“Yo vivía el partido con esa algarabía que él tenía, le salía del corazón”. Comenta otro seguidor del periodista.

“Me encantaba la forma como transmitía, como vivía. A uno le hacía vibrar (…) Creo que el mundial va a ser diferente, se va a extrañar esa voz que tenía”, dice apenada otra seguidora de Daniel Peredo.

Para muchos, una de sus narraciones más recordadas fue la clasificación de Perú al mundial Rusia 2018, la cual quedó grabada en la memoria de los hinchas. “La narración del mundial fue la mejor para mi, por la emoción que le puso y nos hizo llorar a todos. [Ahora] él desde arriba gritará y será nuestro amuleto”, opinó un conductor.