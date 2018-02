Familia de Natalia Málaga da su versión sobre altercado con joven en Punta Hermosa

Un joven identificado como Martín Rosas, afirmó que la cuñada y el hermano de la ex voleibolista, Natalia Málaga, lo insultaron y lo trataron de forma violenta con la finalidad de no dejarlo estacionar su auto, cuyo parabrisas quedó manchado con varios huevos, aparentemente lanzados por la familia Málaga. Además, dijo que intentaron quitarle el celular y cerrarle el paso al retirarse.

Ante el video publicado en Facebook por Martín Rosas, en el cual registra el altercado con la familia Málaga, Maritza Aguad y Jaime Málaga dieron sus versiones de los hechos. “Que se le dijo una o dos lisuras, sí se le dijo, pero ante una acción hay una reacción. Aunque de repente fue un error nuestro haberlo hecho de esa manera”, se justificó Jaime Málaga.

Por otro lado, Maritza Aguad, relató que si bien su reacción fue impulsiva, se justifica por la manera en que ocurrieron los hechos. “Ha venido el guardián y le ha dicho [a Rosas] que acá no se puede cuadrar, que es la vereda, que no hay espacio para el auto porque obstruye esta puerta. Pero él ha insistido en que ahí se queda y que quién es él para decirle que salga”, indicó.

Finalmente Martín Rosas publicó una carta abierta dirigida a Natalia Málaga en la que expresa su incomodidad por la experiencia vivida. Cabe aclarar que la ex voleibolista no estuvo implicada en el hecho y no tuvo participación alguna del incidente.