Velan los restos de Daniel Peredo en Miraflores

Esta noche los amigos y colegas de Daniel Peredo Menchola se presentaron a la iglesia Virgen de Fátima en Miraflores, para darle el último adiós. Sus comentarios acertados y su narración emocionante lo convirtieron en uno de los periodistas deportivos más importantes del Perú.

Su deceso ocurrió esta mañana, cuando Daniel se encontraba jugando un partido de fútbol con algunos amigos. Repentinamente se sintió mal y fue trasladado a una clínica local en Jesús María pero, lamentablemente, los médicos no pudieron hacer nada por él.

Muchos hinchas y diferentes personajes reconocidos en el ámbito futbolístico se acercaron para despedirse de Peredo. Entre los asistentes se encontraron algunos dirigentes deportivos como Gustavo Zevallos, gerente de Alianza Lima, Óscar Vega Bonadona, presidente del Deportivo Municipal y Edwin Oviedo, presidente de la Federación Peruana de Fútbol.

El ex mundialista, Ramón Quiroga dijo sentirse muy golpeado por el deceso, “el día de ayer iba a ir a almorzar con él [Daniel] pero no llegué; me estuvo escribiendo hasta las 10 de la noche y hoy día me entero de todas estas cosas”, expresó el ex futbolista.

Sus amigos cercanos, Diego Rebagliati y Coki Gonzáles, también estuvieron presentes en el velorio, ambos solían jugar fútbol con Daniel todos los lunes por la mañana. Según sus declaraciones, la partida de su entrañable amigo los ha dejado sorprendidos pues Peredo, además de ser un hombre joven, era una persona que llevaba una vida saludable.