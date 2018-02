Rechazan llegada de Nicolás Maduro para Cumbre de las Américas

Tras mencionar que Nicolás Maduro no entrará ni a suelo ni a cielo peruano, la jefa del Consejo de ministros Mercédes Aráoz ratificó su postura asegurando que el mandatario venezolano no puede venir al Perú para participar en la Cumbre de las Américas pues no entrará a territorio nacional y dijo que si viene en un vuelo comercial no podrá ingresar por migraciones.

Desde Trujillo, la premier argumentó que la decisión tiene fundamento en la declaración de Québec, que señala que cualquier ruptura institucional o alteración constituye un obstáculo para participar en dicha cumbre.

Sin embargo, la postura de Aráoz fue criticada por la congresista Úrsula Letona de Fuerza Popular, quien la instó a respetar las formas diplomáticas, quien también se mostró contrario a las afirmaciones de la premier fue el legislador Víctor Andrés García Belaunde que señaló que “ es una declaración infortunada, si el señor Maduro viene, ojala que no venga, deseo que no venga, nadie puede impedirle que aterrice en Lima […] no hay manera de impedir que venga Maduro”.

Hasta el momento el mandatario venezolano se mantiene firme en su deseo de venir al Perú, al indicar que vendrá así llueva, truene o relampaguee.