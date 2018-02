Comas: pitbull muerde a anciana

En la prolongación Belaunde ubicado en el distrito limeño de Comas, un perro de raza pitbull atacó violentamente a una anciana de más de setenta años de nombre Belermina Perales.

Este caso fue denunciado por los moradores de la zona, dado que esta no sería la primera vez que el mismo can intenta agredir salvajemente a las personas. Además indicaron que su dueño, Edwin Timaná, no se preocupa por el perro pese a que en reiteradas oportunidades le pidieron encerrarlo por el bienestar de todos.

Vale señalar que ante el desinterés de su dueño, la señora Belermina y sus vecinos solo piden que las autoridades tomen cartas en el asunto, pues cualquier persona ya sea niño o adulto podría volver a ser víctima de este perro.