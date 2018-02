Independencia: dueño de Chifa Asia feliz con “Negrito” y adopta otro can

“Negrito” el perro que fue hallado en la maletera de un auto que transportaba carne de res regresó a manos de Liu Xinhuan, el dueño del Chifa Asia. La devolución se produjo luego de que la 13° Fiscalía Penal de Lima ordenara que el can regresar a casa con su dueño. Como se recuerda, la mascota quedó bajo el cuidado de la abogada animalista Sonia Córdoba luego de que los vecinos acusaran a Xinhuan de preparar sus platos con carne de perro. Sin embargo, luego de los exámenes bioquímicos la policía descartó dicha posibilidad y determinó que la carne era de res.

Ahora se tras el feliz reencuentro “Estoy muy contento con negrito. Él también se acuerda de mi por el tiempo que no me ve se cree que lo he olvidado”, dijo el ciudadano chino. Además contó que el can corrió hacia él apenas lo vio y ya le ha comprado su comida.

Tambien Liu Xiunhuan, nos comentó que le han regalado otro perrito de raza pequeña al que ha bautizado como “JP” y agradeció el apoyo de quienes a pesar de todos los malentendidos confiaron en él.