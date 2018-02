Chorrillos: vecinos denuncian que fueron amenazados para defender a alcalde

Durante los enfrentamientos entre vecinos por la gestión del alcalde Miyashiro, en la que algunos se mostraban a favor y otros en contra, un grupo denunció que estaban siendo amenazados para apoyar al burgomaestre.

“Todos están amenazados acá por el alcalde. Si no vienes, no te dan permiso de trabajo, todos están amenazados. La encuesta lo dice, nadie quiere a Miyashiro”, afirmó un vecino indignado. Otra vecina dijo que han sido obligados a ir a la protesta. “Hemos sido obligados como carneritos. Si no venimos, nos cobra 50 soles de multa en nuestro asentamiento humano”, indicó.

La muerte del niño de 8 años al que le cayó un arco de fútbol oxidado y en mal estado en un parque, fue lo que indignó a los vecinos quienes culpan al alcalde por la falta de mantenimiento de los espacios públicos. A esto se suman las denuncias por la basura y los gusanos que se encontraron en la playa la Herradura.

Por otro lado, Celso Becerra, gerente municipal, salió a defender al alcalde y su gestión. “Vamos a hacer una carta notarial a quienes han dicho mentiras para que respondan”, advirtió. También aseguró que se han tomado medidas por la muerte del niño y que se realizarán acciones legales por difamación contra sus detractores. “Por ahí he escuchado que les han pagado. Aquí a nadie se paga”, indicó.

Augusto Miyashiro lleva 20 años como alcalde del distrito. Sus representantes aseguran que detrás de los detractores estarían los nuevos candidatos al sillón municipal.