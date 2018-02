Comisarías continúan dictando talleres pese a que Defensoría demandó su anulación

Pese a que la Defensoría del Pueblo exigió que ya no se dicten más talleres de verano en las comisarías, estas continúan ofreciendo clases. En la comisaría de Canto Rey sí cancelaron los talleres; sin embargo, en un breve recorrido por algunas sedes policiales se comprobó que otras solo han retirado sus anuncios.

Según la Defensoría del Pueblo, las comisarías no tienen espacios adecuados para dictar talleres con niños, pues no existen protocolos de seguridad. Tal es el caso de la comisaría de San Andrés, donde se observa ingresar a niños sin compañía de adultos. En tanto, en la comisaría de Monserrat, los menores son trasladados a otro lugar, debido a que no tienen una loza deportiva al interior del local.

Para la Defensoría del Pueblo, ello no significa mayor riesgo si existen los controles adecuados. Finalmente, anunció que realizarán supervisiones en todo el país para garantizar la seguridad de los niños.