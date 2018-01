La Molina: asaltan vivienda del empresario César Cataño

Personal de la Policía Nacional se hizo presente a la vivienda ubicada en La Molina perteneciente al empresario César Cataño, luego que este realizara el aviso que su inmueble había sido asaltado. El empresario habló en exclusiva con Panamericana Televisión e indicó que se metieron a su casa y los ladrones se llevaron repuestos de importación de origen chino, así como otras cosas de valor valorizadas en casi 30 mil dólares. También preciso que al momento no se encontraba en su vivienda y que las cerraduras no fueron violentadas y no hay huellas ni ningún vestigio de los ladrones.

Cabe resaltar la Fiscalía Especializada en delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Tacna pidió 30 de años de prisión privativa de la libertad al empresario aerocomercial César Cataño por el presunto delito de lavado de activos y ahora tras once meses de juicio, el proceso contra este hombre de negocios concluirá ya que este viernes se leerá la sentencia contra el hombre de negocios.

Pero Cataño no sería el único quien iría tras las rejas. Sus familiares y su entorno más cercano también afrontarían una pena similar.