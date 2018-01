Informe 24: cobros indebidos en el Gran Mercado Mayorista de Lima

No era lo que parecía. El Gran Mercado Mayorista de Lima prometía ser una buena alternativa para generar empleo y retornar a los comerciantes, que antes estuvieron en La Parada, a la formalidad. Sin embargo, muchos se quejan por el cobro elevado que hace la Empresa Municipal de Mercados (EMMSA) para el ingreso de productos.

De acuerdo a testimonios, EMMSA cobra 7 soles por cada tonelada que ingrese al mercado, no importa su procedencia, el precio de venta o el tipo de producto. Además, la cantidad mensual que la empresa recaba, debería estar destinado a la mejora del mercado, pero según el comerciante Miguel Anibal, ese no es el caso. “Se supone que de esos 1500, EMMSA destina para recojo de basura o pago de funcionarios, pero no (…) A veces lo pagamos nosotros”, afirmó.

Indecopi envió una notificación en la que recomendaba cesar los cobros de EMMSA, ya que las municipalidades no pueden poner una tasa que grave la entrada o salida de personas, bienes o productos, o que limiten el acceso al mercado.

Sin embargo, EMMSA no ha dejado de cobrar a la población de comerciantes. En este informe 24 Horas recoge los reclamos de una población que, por los malos manejos municipales, aún no entiende qué beneficios puede traer el cambio a la formalidad.