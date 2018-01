Conozca lo que le dijo el Papa Francisco a anciana invidente de 99 años

A pesar de su difícil estado, el último fin de semana en Trujillo, Trinidad, una anciana invidente de 99 años quien se encontraba entre los miles de fieles católicos a la espera de la llegada del Papa Francisco, tuvo la gran fortuna de recibir la bendición del Santo Padre.

Como se muestra en imágenes, el Sumo Pontífice al percatarse del cartel que cargaba un familiar de Trinidad, el cual decía ‘Hola, me llamo Trinidad. Cumplo 99 años. No veo. Quiero tocar tu manito’, detuvo su papamóvil, bajó y se acercó a ella para bendecirla.

La mujer ya instalada en su casa de Chiclayo, nos cuenta qué sintió ese momento. “Me siento muy emocionada porque he recibido la bendición del Papa. No pensé que se iba a acercar a mí. Tocó mis brazos, mis manitos, acarició mi cara, mi cabellos blancos, me dio un beso y bendijo. Sentí una emoción tan grande que no hice más que llorar”.

A su vez, la dulce anciana contó para RPP que el Sumo Pontífice le dijo lo siguiente. “Trinidad, soy el Papa Francisco y me preguntó de dónde venía y cuántos hijos tenía".