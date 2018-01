Choque de Cisterna y Trailer en Vía de Evitamiento provoca tráfico de 10 horas

Un vehículo cisterna, que trasladaba por lo menos 13 mil galones de gas licuado de petróleo (GLP), se volcó en la Vía de Evitamiento a pocos metros del puente Caquetá, en sentido norte. La mala maniobra del conductor ocasionó que otro camión se volteara en el carril contrario, lo cual generó una severa congestión vehicular.

El dueño del vehículo pesado es Ángel Senmache Usiñahua, quien señaló que fue otra unidad la que le cerró el paso. “Un bus interprovincial me ha cerrado y me he volteado y al otro lado, a mi compañero, yo le he cerrado”, indicó.

Pese a que el accidente no dejó heridos, sí dejó un gran malestar a los conductores que transitaban la vía rápida, ya que tuvieron que esperar hasta 10 horas para que la ruta sea liberada. Muchos pasajeros de los buses de transporte público tuvieron que caminar varias cuadras bajo el intenso calor para llegar a sus destinos.