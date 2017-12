Carretera Central: restringirán pase de vehículos pesados por fiestas de fin de año

Según la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), durante el 30 de diciembre de 8 a.m. a 10 p.m. y el 2 de enero desde las 10 a.m. a 12 a.m., los vehículos de carga pesada no podrán transitar por la Carretera Central .

La medida se debe a que, durante la celebración de fin de año, los vehículos de gran tonelaje generan un tránsito lento por la Carretera Central la cual solo cuenta con una vía.

Por otro lado, miembros de Sutran recomiendan a los conductores tomar las debidas precauciones en la zona de Ticllo, ya que debido al clima durante estas fechas, las pistas se encuentran humedecidas.