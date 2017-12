Regresó al Perú: Andrés Hurtado denuncia maltratos y golpes tras detención en Venezuela 

El reconocido animador Andrés Hurtado regresó a nuestro país esta tarde tras haber sido detenido ayer en el aeropuerto internacional de Maiquetía, en la ciudad de Caracas, cuando intentaba viajar a Lima con más 100 niños venezolanos.

El conductor de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ viajó a Venezuela como parte de la campaña ‘Una Luz de Esperanza’ de la ONG Unión Venezolana en el Perú, que buscaba traer a Lima a 130 menores para que se reencuentren con sus padres, sin embargo la Guardia Nacional Bolivariana lo detuvo.

A su salida del aeropuerto internacional Jorge Chávez, el animador de Panamericana Televisión aseguró que sufrió maltratos y hasta golpes durante su estancia en dicho país de parte de las fuerzas del orden.

"Me tuvieron preso. Los niños están hasta ahorita, en el aeropuerto. El único liberado soy yo, los demás están presos. Me golpearon, me maltrataron y lo voy a denunciar", señaló.