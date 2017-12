Recurso de apelación de ex directivos de Graña & Montero es rechazado

El juez Richard Concepción Carhuancho rechazó el recurso de apelación presentado por los abogados de los empresarios Hernando Alejandro Graña Acuña y José Alejandro Graña Miró Quesada, ex directivos de la empresa Graña y Montero (G&M), actualmente en prisión preventiva por espacio de 18 meses.

El magistrado indicó que la vinculación de los directivos con la empresa Odebrecht podría generar obstaculización. Además que sus cargos empresariales los coloca en una situación privilegiada para salir del país por su poder económico y se corre el peligro de fuga.

Cabe indicar que Hernando Alejandro Graña Acuña, ex director de G&M y José Alejandro Miró Queseada, ex presidente del directorio de G&M son investigados y según la Fiscalía la empresa que dirigían financió parte de la coima que el ex presidente de la nación Alejandro Toledo recibió por parte de la empresa Odebrecht para la concesión de la Carretera Interoceánica.