La muerte del joven universitario en la facultad de psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha despertado temor en todos los estudiantes de esta casa de estudios.

Ellos afirman que no existe un buen control de seguridad en la puerta de ingreso al campus, pues no siempre solicitan el carné universitario, a veces solo basta con mostrar el Documento Nacional de Identidad (DNI), documento que posee cualquier ciudadano que no pertenezca al recinto universitario.