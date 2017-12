Robos en fin de año: asaltos en Lima se incrementan en 60% por estas fechas

Todos hemos sido víctimas de la delincuencia en algún momento, la inseguridad no tiene hora ni lugar, nos puede sorprender en cualquier momento y en cualquier lugar. Peor aún por estas fechas, ahora que estamos próximos a las celebraciones de fin de año.

Los distritos de Ate, La Molina, Cercado de Lima, Santiago de Surco, Miraflores, La Victoria, San Martín de Porres y El Callao son los que presentan mayor incidencia de asaltos en las diferentes modalidades.

Según la Policía Antirrobos, por estas fechas los asaltos se incrementan en un 60%. La modalidad más recurrente son los arrebatos, donde se infringe violencia contra la víctima; también son comunes los cogoteos y hasta ahora se sigue dando el ‘bujiazo’, que se da cuando los delincuentes rompen las lunas de los autos para apoderarse de las pertenencias de los pasajeros.

Si usted no quiere ser víctima de la inseguridad se recomienda usar las carteras adelante, no use los celulares en la calle mientras camina, lleve solo lo necesario en efectivo y si retira dinero del banco o cajero, es preferible solicitar lo que se requiere, no más, y asegure bien la casa antes de salir.