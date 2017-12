¿Sin sanción? Policía que se desnudó y golpeó a colega sería ininputable

Carlos Filiberto Zuta Vela, el suspendido capitán quién fue detenido tras chocar contra un vehículo, desnudarse en la vía pública y golpear a una mujer policía podría no tener ninguna sanción judicial ni administrativa, es decir sería considerado inimputable.

Esto se debería a que Zuta Vela habría estado bajo un nivel de alteración de conciencia y según el director de Defensa Legal de la PNP, el General Máximo Ramírez “si una persona no tiene alcohol en la sangre, no consume sustancias toxicológicas, podríamos estar ante un cuadro de desequilibrio emocional (…) entonces yo no podría sancionar a una persona que no está en sus cabales”.

Según el artículo 20 del código penal, la anomalía psíquica, la grave alteración de la conciencia, la alteración de la percepción eximen de toda responsabilidad a un ciudadano.

De acuerdo al General Máximo Ramírez, son los médicos, psicólogos y siquiatras los que a través de una pericia van a determinar si es que este agresor estuvo consciente o no de lo que hizo y se procederá de acuerdo a ello.