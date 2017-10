Conoce al policía que ordena el tránsito motivado por la selección peruana

Todos están extasiados por la Selección Peruana. Chicos, grandes, propios y extraños. Incluso los efectivos del orden también se han contagiado de ese optimismo por ver al 'Equipo de todos' en el próximo Mundial de Rusia 2018.

Este, es el caso del suboficial técnico de primera, Jorge Armando Morán Huamani, quien no tuvo reparos en dirigir el tránsito en el cruce de las avenidas Bausate y Meza y Manco Cápac (La Victoria), haciendo movimientos inspirados en cánticos a la Bicolor.

"En ese momento me nació y no pensé que me estaban filmando. Al rato cuando ya pasaron los minutos, me di cuenta que todo el mundo estaba grabando con sus celulares", contó el policía a 24 Horas.

"Escuchaba que todos estaban contentos, decían: ¡Arriba Perú!¡Bien policía! Si lo tomaron a bien", acotó.