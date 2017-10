Conductores de Panamericana Televisión hablan sobre partido de Perú ante Argentina

Las expectativas del partido de Perú - Argentina también se sintió en Panamericana Televisión. Los conductores de diversos programas mostraron su gran entusiasmo de ver a los jugadores en la cancha y llegar al Mundial Rusia 2018.

Una de ellas es Rossana Cueva, conductora de Panorama. Ella indicó lo siguiente: “Esta bandera del Perú lo dice absolutamente todo. Esto es lo que en este momento llevamos en el corazón. Estamos listos para, este jueves, gritar ‘Perú’, ‘Perú’, ´Perú’. Por su parte, Georgette Cárdenas, quién dirige la sección de Espectáculos, señaló que cree en la energía. “Piensa en positivo y el universo te lo devuelve’, afirmó.

Y en cuanto al score, la conductora de 24 Horas Mediodía, Pamela Acosta, dijo conformarse con un 1 - 0 y Mabel Huertas indicó que por lo menos espera un empate.

Por otro lado, Francisco Flores, conductor de 24 Horas Mediodía, reveló su extraña cábala. “Procuro no ponerme la bandera ni la camiseta, e incluso no ver el partido ya que en los dos últimos enfrentamientos no lo vi y nos fue maravillosamente bien. Prefiero no mostrarme muy hincha”, indicó.

Estas son algunas de las figuras del canal que también están esperanzados en el triunfo peruano.