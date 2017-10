Registraron grandes pérdidas materiales tras aniego en San Miguel

Durante la madrugada, viviendas ubicadas en la calle Tacna en San Miguel amanecieron inundadas. El aniego se produjo a causa de la rotura de una tubería en la cuadra 9 de la calle Lima del mismo distrito.

Este hecho despertó la cólera e indignación de los vecinos del lugar dado que esta no sería la primera vez que se produce una inundación en la zona. Ellos indicaron que a raíz de este problema, muchos no solo no pudieron acudir a sus centros de trabajo sino que además tuvieron grandes pérdidas materiales.

Tras varias horas, Sedapal controló el aniego y precisó que la compañía de seguros evaluará los daños para el resarcimiento a los propietarios de las viviendas afectadas.