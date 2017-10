Cardenal Cipriani pide que se defina lugar para misa del Papa e insiste en la Costa Verde

El Arzobispo de Lima Juan Luis Cipriani habló esta mañana sobre la demora en la confirmación del lugar donde se realizará la misa del papa en Lima en enero del 2018. Según el religioso, no es cierto que el presidente Pedro Pablo Kuczynski puede decidir el lugar, como la premier Mercedes Aráoz afirmó. "El papa le dijo al presidente: 'Usted elija el lugar que sea más adecuado para la seguridad de los ciudadanos'", manifestó la Primer Ministra en conferencia de prensa hace unos días.

"(.....) Hay una discusión que han fabricado. Yo he preferido no participar. Desde que se anuncia la visita del papa, en la que algunos hemos participado muchos más que otros para lograrla, se decidió que se coordinase todo el trabajo con el Vaticano, el Gobierno y el obispo del lugar. En Lima soy yo (....). Y en la conferencia habría un coordinador, monseñor Strotmann”, indicó el religioso en su programa Diálogo de Fe.

“En ningún momento se decidió que el Gobierno o el presidente Kuczynski podían tomar decisiones sobre dónde es la misa. Esto no es verdad. Yo no quiero discutir con nadie, pero la verdad hay que decirla. Es un acuerdo de sentido común, hemos acordado hace dos meses que el lugar es la Costa Verde. Luego hace dos semanas, no sé si de manera organizada, ha aparecido un viceministro, un ministro, ellos, el Gobierno, han generado una discusión teórica", declaró.

"Ayer tuvimos una noticia positiva: Indeci dice que [la Costa Verde] es un lugar adecuado donde se puede tener la reunión del papa (....). Presidente Kuczynski, de una vez dígale a su ministro Grados que adelante, ¿qué estamos esperando? No es una ruleta para ver qué sitio es más bonito o más feo. Ya Indeci dio una respuesta (…). De los tres que debemos estar de acuerdo, solo falta el Gobierno. Tengo que protestar y decir que esta demora está haciendo mucho daño a la población y a los organizadores", afirmó Cipriani Thorne durante su programa en RPP.