BCR: comerciante recuperó parte de su dinero quemado en incendio de mercado

En horas de la madrugada un incendio destruyó al menos 30 puestos del mercado 8 de diciembre en el distrito de San Martín de Porres. Don Guillermo Teodosio Urbano, uno de los comerciantes afectados por el siniestro, guardaba su dinero en bolsas dentro de su local en el mercado, según indicó eran todos sus ahorros. El desesperado hombre logró rescatar de las cenizas algunas moneda y pedazos de los billetes. Luego de esto los llevó al Banco Central de Reserva del Perú para que puedan dar solución a su problema.

En la entidad bancaria lograron cambiarle parte de sus billetes, sin embargo, no fue el total de sus ahorros, pues no todos los billetes llevados por el comerciante cumplían con todos los requisitos para ser cambiados por el BCR. El afectado señaló que aunque no fue todo, por lo menos recuperó algo de sus 7 mil soles que se quemaron.

Cabe indicar que este siniestro no dejo ningún herido ni pérdidas humanas, pero los comerciantes perdieron toda su mercadería.