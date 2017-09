Centro de Lima: edificio es un peligro en caso de sismo por irresponsable construcción

Existe un edificio en la cuadra 9 de la avenida Abancay, en pleno Centro de Lima que por su deficiente construcción representa un peligro inminente si ahora mismo se registrara un sismo de gran magnitud en la ciudad de Lima.

Gran impresión causaron las imágenes sobre esta edificación que se difundió en redes sociales, pues al ingresar a la edificación de 7 pisos, uno puede comprobar que su ancho no pasa el metro y medio. Además, allí al parecer existen cerca de 90 almacenes y en el primer piso funcionan bares y bodegas.

"Tiene 7 pisos y no tiene ascensor y según la norma explica que debe tenerlo. Segundo no tiene escaleras de emergencia y de evacuación. Luego la parte estructurales que no tiene placa ni cemento que ayude que el edificio soporte un sismo. En realidad es una bomba de tiempo para cualquier tipo de accidente", indicó el arquitecto Mauricio Chacón.