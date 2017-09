Expertos aconsejan cómo evitar robos bajo modalidad del 'cambiazo'

Cámaras de seguridad captaron el preciso instante en el que un sujeto ‘bien vestido’, quien fingió ser un cliente de un elegante restaurante ubicado en Miraflores, robó un maletín con una laptop en el interior de ella.

Frente a casos como estos que se están volviendo cada vez más comunes en la capital, César Ortiz, fundador de Oprosec, brindó algunas recomendaciones para evitar pasar tan mal rato. Él inició señalando que Lima no es un lugar seguro, por ende no nos confiemos en caras o vestimentas. Siempre es importante no perder de vista a personas extrañas.

El entrevistado, Ortiz, señaló que el cliente tuvo el error de haber puesto el maletín en el pasadizo. “Él debió ponerse el equipo entre las piernas, de esa manera aseguras