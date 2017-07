Cerro San Cristóbal: familiares de heridos temen que SOAT no cubra gastos médicos

Han pasado cuatro días del fatídico accidente en el que un bus turístico panorámico de la empresa “Green Bus” que se desbarrancó cuando realizaba su recorrido por el cerro San Cristóbal, en el distrito del Rímac, dejando 10 muertos y más de 40 heridos entre ellos 10 extranjeros entre ellos seis chilenos y tres canadienses.

Sin embargo, no se tiene un registro a cabalidad de la cantidad de víctimas cuyo costo de hospitalización ha sobrepasado los 20 mil 500 soles que el SOAT cubre a cada pasajero. La empresa Green Bus no ha corrido con los gastos extras, por lo que los familiares vienen pagando los gastos adicionales por cuenta propia y algunos tienen más de un herido.

Los familiares se encuentran preocupado pues aseguran que hasta la fecha no han recibido alguna llamada telefónica por parte de la empresa. En tanto SuSalud, aseguró que se atenderá a todos los pacientes pese a no saber con exactitud quienes sobrepasaron el monto de cobertura. La clínica Internacional informó que cuatro de los heridos que tienen en sus locales ya no contarán con la cobertura del SOAT.