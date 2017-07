Conoce a la mujer que rescató a bebé de accidente en Cerro San Cristóbal

Nancy Espinoza es la noble mujer que no dudó ni un instante en recoger al bebé que había sobrevivido de milagro al fatídico accidente en donde una de las unidades de Green Bus se despistó en las estrechas pistas a la subida del Cerro San Cristóbal. Ella le dio los primeros auxilios al infante totalmente desprotegido, pues sus demás familiares que venían con se encontraban gravemente heridos; incluso su hermano mayor Alexander Condori Ambrosio fue reportado como uno de los 9 fallecidos del incidente.

"La escena fue muy triste. Ver a tanta gente en el piso. Vi a un vecino que cogía un bebé, entonces mi instinto de mamá me llevó a tomar a la criatura. El bombero me lo dio a mi y me dijo: suba a la ambulancia, porque me trajeron otro bebito más. Entonces subí con los dos y también pusieron a un niño de 11 años de nacionalidad de chilena. Él estaba asustadísimo porque tenía el brazo roto y solo me pedía que le cogiera la mano. Yo le decía que todo iba a salir bien", confesó a la que en ese momento el menor llamó 'Tía Nancy'.

Según fuentes del hospital donde se encuentra Izua Condori Ambrosio será dado de alta este 11 de julio y su tío viene haciendo las gestiones necesarias para que no haya ningún tipo de problema al momento de salir. Además se pudo conocer que son 8 menores más que se vienen atendiendo en el Hospital Arzobispo Loayza, Emergencias Pediátricas de Grau, San Bartolomé y la Clínica Internacional.