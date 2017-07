Rímac: suspenden desalojo de quinta perteneciente al Convento Santo Domingo

A pesar de llegar con un representante del 26 juzgado civil de Lima y un gran contingente policial, el letrado no pudo llevar a cabo su objetivo. Pero esta historia aún no tiene un final

Cerca de 36 familias empoderadas en una quinta, ubicada en el distrito del Rímac, que es propiedad del Convento Santo Domingo estaban dispuestas a todo con tal de impedir el desalojo sin motivo aparente por parte del abogado del predio, Angel Chipana.

Estas personas se habían previsto de armas como bombas molotov, balones de gas, colchones encendidos en la quinta Virgen de Fátima y amenazaban con lanzar todo esos objetos, desde el techo del inmueble, si alguien se atrevía a sacarlos.

Se supo que el abogado, Chipana, tendría pensado vender el predio que fue fuertemente custodiado por dichas personas. Además, los vecinos aseguran que esta acción sería sin el consentimiento de las autoridades religiosas que son los dueños.

Angel Chipana llegó al lugar a golpe de 10:00 a.m. y la tensión empezaba a crecer en dicho sector. A pesar de llegar con un representante del 26 juzgado civil de Lima y un gran contingente policial, el letrado no pudo llevar a cabo su objetivo, pues el mismo representante judicial decidió que no exitían las garantías necesarias para empezar el desalojo por la presencia de niños, personas de la tercera edad. Dicha diligencia quedó pendiente y en los próximos días se tendrán más noticias acerca del tema.