Perlita León cuenta su experiencia al tocar guitarra con Juan Diego Flórez

Una niña cautivó al tenor peruano Juan Diego Flórez entonando con su guitarra un conocido huayno durante su presentación en Ayacucho donde también se encontraba el presidente de la república, Pedro Pablo Kuczynski y el ministro de Cultura, Salvador del Solar. La pequeña contó la experiencia que vivió a 24 Horas.

Perlita León de tan solo 11años narró con emoción la experiencia que vivió junto al cantante lírico. ”Yo estaba tocando junto a Magaly Solier y luego terminó mi turno y él me invitó al escenario, sinceramente no lo esperaba y me sentí feliz. Siempre voy a llevar en mi corazón a Juan Diego Flórez porque es una estrella para mí siempre en mi corazón durante toda la vida”, señaló.

Su carisma ha conquistado por lo que se le han abierto las puertas no solo para tocar nuevamente junto a juan diego Flórez el próximo 01 de julio en el Estadio Nacional, sino también para viajar a Suiza y tocar para la colonia peruana tal como se lo ha propuesto un profesor de música. Sin duda, Perlita seguirá dando que hablar por su talento.