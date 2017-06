Empresario niega estar implicado en encierro de trabajadores en galería Nicolini

Según fuentes policiales el dueño de los contenedores que se encontraban en el sexto piso de la galería Nicolini frente al centro comercial “Las Malvinas” sería el comerciante Salvador Pérez Cabrera. Sin embargo, el empresario negó rotundamente estar implicado en el encierro de los trabajadores.

“Quiero desvirtuar toda mala información sobre el seudónimo “El Gringo”, es cierto que me dicen así pero hay dos o tres personas más que se identifican con ese mismo seudónimo y no cuento con ningún almacén ni trabajador en ese edificio”… “No soy propietario de ningún almacén en ninguno de los pisos, es más, no cuento con trabajadores en ese lugar”, señaló.

Salvador Pérez Cabrera quien se encuentra en la ciudad de Chota, aseguró que llegará a Lima en los próximos días para defenderse de las acusaciones en su contra. “Estoy regresando a más tardar el lunes en la tarde porque yo tengo mi tienda en el primer piso”, enfatizó el empresario.