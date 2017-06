Carlos Basombrío sobre incendio en Las Malvinas: “Esto es un crimen”

El ministro Carlos Basombrío llegó hasta el lugar del incendio en Las Malvinas e hizo un llamado a población para que apoyen con cisternas y grupos electrógenos, elementos importantes para el trabajo de los bomberos. Asimismo, el titular del Interior calificó como un “crimen” la informalidad de algunos negocios, que justamente están expuestos a este de siniestros.

“Esto no solo es una tragedia, esto es un crimen también. Por la informalidad, por la irresponsabilidad, porque todo lo que hay ahí es inflamable. No hay ningún control, contenedores en los techos. Esto es muy grave, no puede seguir ocurriendo esto en nuestro país”, señaló Basombrío, quien además invocó a la ciudadanía a solidarizarse con los afectados.

El ministro dijo que las personas o entidades que cuenten con cisternas y grupos electrógenos se apersonen a los puestos de control de los bomberos para facilitar los elementos que serán de gran ayuda para controlar este incendio, que se inició al promediar el mediodía de este jueves. En tanto, los hombres de rojo continúan trabajando arduamente para rescatar a los atrapados.