Independencia: capturan a delincuentes que robaron a la 'Mecánica del Folklore'

María Velásquez o más conocida en el ambiente musical como la ‘Mecánica del Folklore’, se convirtió nuevamente en víctima del accionar delictivo que impera por las calles de Lima. Todo ocurrió cuando la víctima había dejado estacionado su vehículo en la tercera cuadra de la avenida Las Peras, en Independencia. Tras ello, tres sujetos no dudaron en acercarse al mismo y perpetrar el robo.

Uno de estos individuos abrió el capot para llevarse el medidor de gas, los inyectores, las bobinas y el aparato eléctrico de la unidad. “Al lado de una cochera dejamos el carro porque estaba llena y cuando regresamos no prendía el carro. Unos muchachos se acercan y me dicen señora, hemos grabado el robo de su carro”, expresó la cantante.

Además, la artista indicó que esta no es la primera vez que se ve inmersa en un caso similar” Estoy comprándolo en parte porque el año pasado me robaron mi camioneta. Siento rabia porque el año pasado ya me robaron una camioneta y uno está tratando de pararse”, afirmó. Finalmente y gracias a unos testigos que presenciaron el hecho, se logró dar con el paradero de los maleantes. Los hampones responden a los nombres de Brayan Gabriel Aquino, Daniel Durand Gonzáles y José Zapata Delgado, quienes fueron llevados a la Dirincri del sector para las investigaciones del caso.