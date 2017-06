Callao: habla mujer agredida salvajemente por su pareja

Hace unos días se dio a conocer el caso de un expolicía identificado como Rafél Calonge Rojas, que terminó agrediendo a su pareja al interior de un hostal, ubicado en la Provincia Constitucional del Callao. Tras ello, la víctima del hecho decidió no quedarse callada y salió a dar la cara para aclarar las circunstancias en las que se produjo la gresca.

“No tengo miedo, no tengo vergüenza, no me siento culpable de la agresión, pero sí me siento muy dolida por eso porque a una mujer no se la puede tratar así de ninguna manera”, señaló la agraviada. La violencia situación se habría producido luego que ella se negara a pasar la noche con él en un hospedaje. Sin embargo, tal decisión provocaría la furia de su acompañante.

Tras ello y ser descubiertos por el encargado del hostal, el expolicía optar por retirarse del lugar a bordo de su vehículo, pero con los objetos personales de la víctima. Por tal motivo, la mujer trata de detenerlo colocándose atrás de la unidad, pero no sirvió porque continúo dando marcha atrás sin importarle la vida de su pareja a la que pudo haber arrollado. Cabe mencionar que él se encuentra desaparecido y cuenta con una segunda denuncia por un caso similar.