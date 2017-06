Poder Judicial podría absolver póstumamente al “Monstruo de Armendáriz”

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, dejó abierta la posibilidad de absolver póstumamente a Jorge Villanueva Torres, apodado como el “Monstruo de Armendáriz”, quien fue fusilado en 1957 por los delitos de homicidio y violación contra un menor de apenas seis años. Eso sí, aclaró que esto no significa una reapertura en la investigación, pues se trata de un caso juzgado.

¿Pero realmente se puede concretar la absolución a Villanueva Torres 60 años después de su muerte? Rodríguez señala que existen argumentos suficientes como para no descartar esa alternativa, pues asegura que investigaciones hechas por especialistas dan cuenta de datos que podrían tener validez. Sin embargo, dijo que solo se trataría de una absolución moral.

Para que no se generen especulaciones, el titular del Poder Judicial refirió que procesalmente hablando no es posible reabrir el caso y explicó que suceda algo así debe haber nuevas pruebas que tengan una solidez incuestionable que contradigan los fundamentos de la condena, elementos que hasta el momento no existen.

“Puedo invitar a distinguidos investigadores para formar una especie de jurado y que ellos investiguen y si dicen que hay que hacer un desagravio, se hace, pero en términos morales”, agregó Duberlí Rodríguez al ser consultado sobre el tema.