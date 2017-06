Reniec: fallas en sistema complica atención a usuarios

El sistema del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) colapsó hace cuatro días por lo que se han visto obligados a atender de manera parcial provocando molestias en los usuarios. Hasta el momento se han retrasado más de 80 mil trámites pero se ha recuperado el 60% de la atención que realizan a nivel nacional.

Largas colas de personas se formaron en las afueras de la sede de la Reniec donde el malestar de los usuarios era más que evidente. Por su parte, Benito Portocarrero, gerente de imagen institucional de la entidad afirmó que está en investigación el motivo de la caída del sistema a nivel nacional que ha afectado cientos de usuarios.

Las personas denunciaron presuntos cobros de personas inescrupulosas que buscan aprovechar de esta situación cobrando hasta 15 soles. “Esto ya he tramitado y me han rechazado por un error, lo he vuelto a traer pero me dicen que no hay sistema, sin embargo, cuando se le paga si hay sistema.