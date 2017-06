Aduanas asegura con este video no estar implicados en asalto a Marina Mora

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) entregó hoy en exclusiva a Panamericana Televisión, el video en que según ellos revelaría no están implicados en el asalto a la exreina de belleza Marina Mora, el pasado viernes cuando llegaba de viaje de un evento en Miami.

La Sunat aseguró que la cartera donde se encontraban las joyas y dinero en efectivo de Marina Mora nunca fue revisado por su personal. En las imágenes se observa cómo llega la ex Miss Perú y pasa por migraciones hasta llegar al lugar donde revisan sus pertenencias con un escáner, mientras espera para recoger sus maletas.

En todo momento, Marina llevaba consigo la cartera y solo la deja un momento para ayudar a colocar mejor las maletas. Sunat informó que el escáner con el que se revisa las maletas, solo distingue materiales orgánicos e inorgánicos, por lo cuándo se pasa que cualquier otro objeto o artefacto solo se ve una mancha.

Asimismo indicaron que los funcionarios de aduanas firman un compromiso antes de ingresar a sus turnos donde dejan sus teléfonos. También dejaron en claro que trabajadora no revisó el la cartera con los objetos de valor porque no fueron declaradas por la ex reina de belleza ni al salir ni al regresar a Lima.