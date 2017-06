Bomberos trabajaron arduamente durante 24 horas

En menos de 24 horas dos incendios se produjeron en algunos puntos de la ciudad. El primer se reportó en la galería comercial “La Cochera”, ubicada en el Centro de Lima, al promediar las 9:00 de la mañana, donde al menos 30 locales terminaron afectados. El segundo se desarrolló en el Callao, cerca al cruce de las avenidas Bocanegra y Japón. En ambos casos, personal de los bomberos trabajó arduamente para sofocar los siniestros.

“Sabemos que estamos cansados, ok, pero tenemos que seguirle dando. Les pido por favor un esfuerzo más”, precisó uno de los hombres de rojo. Asimismo, varios transeúntes no dudaron en brindar muestras solidarias a su desinteresada labor, trayéndoles comida y bebidas para que recuperen las energías gastadas. “También tenemos que apoyar (…). Les he traído pan y refresco con cariño”, afirmó una señora.

Por su parte, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczinsky Godard, envió un saludo a los bomberos a través de su cuenta de Twitter, donde resaltó el valor y esfuerzo que tuvieron para controlar los siniestros producidos en la capital. “Estamos 24 horas sin parar(..), pero la pasión y vocación por apagar incendios, por eso estamos acá”, puntualizaron.