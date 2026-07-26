El Indio de Machu Picchu: restaurante peruano triunfa en Colombia

Panamericana Televisión llegó hasta Bogotá para conocer cómo la gastronomía peruana continúa ganando terreno en Colombia. En el restaurante El Indio de Machu Picchu, ubicado en el distrito de Chapinero, cada plato refleja la tradición culinaria del Perú. Al frente de la cocina está Daniela Fernández, quien heredó la pasión por la gastronomía de su familia y perfeccionó su formación en el Perú antes de asumir la dirección del negocio.

La chef cuenta que aprendió observando a su abuela y que, con el respaldo de su familia, logró consolidar un restaurante con más de dos décadas de trayectoria. Allí, los comensales disfrutan de especialidades como el ceviche, la jalea, los anticuchos y la papa a la huancaína, preparados con ingredientes peruanos que, pese a su elevado costo en el mercado colombiano, conservan el sabor que identifica a la cocina nacional.

La historia gastronómica de la familia Fernández comenzó mucho antes. A pocas cuadras se encuentra Mi Perú, restaurante fundado por Pablo Fernández, quien llegó a Colombia hace 35 años luego de servir durante 13 años en la Marina peruana. Con más de siete décadas de experiencia en la cocina, el chef asegura que aprendió el oficio observando y perfeccionando recetas tradicionales, trabajo que le ha valido diversos reconocimientos en el país cafetero.

LEGADO CULINARIO

Hoy, Pablo, César y Daniela Fernández representan tres generaciones dedicadas a preservar el legado culinario peruano fuera de nuestras fronteras. Aunque reconocen que el alto costo de importar insumos continúa siendo uno de sus principales desafíos, mantienen intacta su misión de llevar el auténtico sabor del Perú a cada mesa, demostrando que la gastronomía nacional sigue conquistando paladares en cualquier parte del mundo.